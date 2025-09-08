De un tiempo a esta parte Eduardo Prestofelippo le soltó la mano a Milei y a su hermana a quien cada vez que puede sale a destrozarla.

Pero El Presto también hizo algo de autocrítica al considerar que en algun momento se equivocaron al pensar que esto sería una salida a algo mejor y aseguró que a ellos los cagaron. Además dijo algo que tiene sentido: uno de los principales errores fue nacionalizar una elección donde se elegían concejales.

Pero la cosa no quedó ahí, junto a Emmanuel Danann y Álvaro Zicarelli, El presto hizo un pormenorizado análisis sobre los resultados para concluir que el principal responsable de la derrota no es otro que Javier Milei.