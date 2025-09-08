De un tiempo a esta parte Eduardo Prestofelippo le soltó la mano a Milei y a su hermana a quien cada vez que puede sale a destrozarla.

Pero El Presto también hizo algo de autocrítica al considerar que en algun momento se equivocaron al pensar que esto sería una salida a algo mejor y aseguró que a ellos los cagaron. Además dijo algo que tiene sentido: uno de los principales errores fue nacionalizar una elección donde se elegían concejales.

Pero la cosa no quedó ahí, junto a Emmanuel Danann y Álvaro Zicarelli, El presto hizo un pormenorizado análisis sobre los resultados para concluir que el principal responsable de la derrota no es otro que Javier Milei.

LOS RESPONSABLES DE LA DERROTA | El Presto, Danann y Zicarelli apuntan a Karina y Lule Menem