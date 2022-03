El presidente Alberto Fernández y el ministro Eduardo de Pedro descubrieron hoy una baldosa en la entrada del Ministerio de Interior, en el barrio porteño de San Nicolás, en memoria de Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, trabajadores de esa cartera que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.

“Cada vez que en cualquier lugar de la Patria alguien ponga una baldosa, como la de hoy que recuerda a Roxana y Gustavo, allí habrá que estar”, aseveró el mandatario durante la ceremonia a la que fue invitado por el titular de la cartera de Interior, Eduardo de Pedro.

Y afirmó: “Ellos son parte de 30 mil compañeros más que no sabemos dónde están y que todavía siguen reclamando Verdad y Justicia. Nada es más importante que no olvidar. Si nosotros sufrimos esta tragedia y dejamos que otros tergiversen la historia, sean negacionistas del horror que vivió la Patria y ganen disponiéndonos al olvido, nosotros no tendremos perdón de Dios”.

"Participé junto a Alberto Fernández y Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, de la colocación de una baldosa por la memoria, en homenaje a Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, ambos trabajadores detenidos desaparecidos del Ministerio de Interior", publicó en su cuenta de Twitter De Pedro.

"Gustavo figura junto a mi viejo en la lista de judiciales desaparecidos. Nos acompañaron en el acto la Junta Interna de ATE Interior y otros organismos que vinieron en esta oportunidad tan especial. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre", agregó el funcionario.

Acompañaron al jefe de Estado y al ministro del Interior durante el homenaje el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano; la secretaria General de ATE de la cartera de Interior, Soledad Santellan; y familiares y amigos de los dos trabajadores detenidos desaparecidos.