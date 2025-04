Al parecer Javier Gerardo Milei no puede tener ni una semana tranquila y es por eso que después del papelón internacional, arrancó la semana advirtiendo que habrá “otra semana llena de lágrimas de mandriles, periodistas ensobrados y kukas doble vara” advierte Milei como si no fuera el Presidente de todos los argentinos sino sólo de los que piensan como él.

Tal vez es por eso de que la mejor defensa es un buen ataque y no tiene un sólo argumento para explicar por qué no llegó a tiempo para el velatorio del papa Francisco y sólo llegó para su funeral por lo que no pudo despedirse como es debido, como si hicieron otros presidentes como por ejemplo Lula.

Así que, tal como la advierte el Presidente a los Argentinos, podemos esperar otra semana movida en el país imaginario que el mandatario cree que está gobernando.