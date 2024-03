"El dolor de los rosarinos me hace venir acá a no contestarle al presidente, sino exigirle que dé respuestas", expresó la diputada del Partido Socialista, Mónica Fein, luego de los ataques que recibió su partido por parte de Javier Milei.

Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, en medio de la conmoción por recientes asesinatos de grupos narcos, le dejó un duro mensaje a Javier Milei desde el recinto. "El dolor de los rosarinos me hace venir acá a no contestarle al presidente, sino exigirle que dé respuestas", expresó Fein.