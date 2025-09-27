Foto, grabación y tuit
El polémico video de Milei con Trump que hizo explotar a Duggan: "Vergüenza es poco"
En las redes sociales apareció un video, a tres días del encuentro entre el presidente argentino y el magnate norteamericano. "Vergüenza es poco", señaló el periodista de C5N.
Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un encuentro en Nueva York con Donald Trump, hecho que provocó diferentes reacciones desde nuestro país.
En ese marco, la postal de Milei y Trump sosteniendo una carpeta con un mensaje impreso del exmandatario republicano, derivó en una nueva polémica.
Un video que circuló tres días después muestra que fue el propio mandatario argentino quien llevó impreso un tuit elogioso del ex presidente estadounidense.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, expusieron la puesta en escena y generaron una dura reacción del periodista Pablo Duggan.
"Vergüenza es poco", indicó desde su cuenta de ‘X’.