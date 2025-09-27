Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un encuentro en Nueva York con Donald Trump, hecho que provocó diferentes reacciones desde nuestro país.

En ese marco, la postal de Milei y Trump sosteniendo una carpeta con un mensaje impreso del exmandatario republicano, derivó en una nueva polémica.

Un video que circuló tres días después muestra que fue el propio mandatario argentino quien llevó impreso un tuit elogioso del ex presidente estadounidense.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, expusieron la puesta en escena y generaron una dura reacción del periodista Pablo Duggan.

"Vergüenza es poco", indicó desde su cuenta de ‘X’.