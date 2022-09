“Desde el Partido Justicialista Nacional expresamos nuestro más enérgico repudio al editorial publicado hoy en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, expresa el documento dado a conocer este martes por la conducción del espacio.

Para los dirigentes del PJ, “la gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significan una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha".

“Por eso, desde el peronismo, que siempre fue constructor de democracia, llamamos a todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia” expresaron.

En ese marco, opinaron que los ataques hacia el peronismo “ya no nos sorprenden” y recordaron que “desde 1955 a esta parte tenemos una larga serie de antecedentes de persecución contra los y las integrantes del movimiento nacional justicialista. Sin embargo, estos embates no van a impedir que sigamos defendiendo los intereses populares", remarcaron.

Finalmente, instaron a los responsables de la investigación a que se aboquen de forma rigurosa y con celeridad a determinar “las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado y que condene a los culpables”.

El repudio del PJ Bonaerense

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudió la editorial publicada por el diario La Nación "de autoría probable de Julio Saguier".

Para el partido conducido por Máximo Kirhner, "la acusación contra una víctima no es una novedad para este diario. No en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos 'enfrentamientos' durante la última dictadura cívico-militar" consideraron.

“Que la postura de un medio de comunicación no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestra democracia. Las opiniones políticas son todas válidas y legítimas: falsear los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento, en cambio, debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos”, agregaron.

"No vamos a construir una sociedad mejor si no somos capaces de poner un freno a la violencia. Dudar de un hecho reconocido por el Congreso de la Nación, por la comunidad internacional, por dirigentes de todos los espacios políticos solo tiene como objetivo comenzar a construir su legitimación" destaca el comunicado del PJ provincial.

A modo de cierre, indicaron: “Argentina decidió en 1983 dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias. El diálogo democrático no puede depender siempre de la voluntad de una sola parte. Necesita del compromiso de todos los sectores que comparten la creencia de que no vale todo en política. Invitamos a todos los dirigentes de todos los espacios políticos a aislar este tipo de manifestaciones violentas y construir la Argentina del futuro sobre la base del diálogo y el respeto por la postura del otro”.