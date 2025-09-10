Para el Pitu Salvatierra no hubo sorpresa en los contundentes resultados de las elecciones bonaerenses ya que el malestar se venía demostrando en la calle.

Pero además destacó que el hecho de que el Presidente no pudiera hacer un acto en Lomas ni en Moreno sin recibir el repudio popular era una clara muestra de lo que podía pasar en las urnas.

El domingo se demostró que el peronismo no está muerto, pero la pelea importante es en octubre cuando se define la composición de ambas cámaras del Congreso por lo que hay que seguir militando.