Nada para esconder
El picante canto en la previa del acto de Fuerza Patria en Moreno: "No somos narcos como Bullrich y como Espert"
Los trabajadores bancarios matizaron la espera en la previa del acto de Fuerza Patria en Moreno con una canción que sintetiza el momento actual de la política
El ingenio popular nunca descansa y la historia tiene sobradas muestras de expresiones que lograron retratar y satirizar la realidad a través de una canción.
Las hinchadas de fútbol y las murgas son dos ejemplos acabados de este maridaje que toma la picarezca y la convierte en crítica dura.
Por eso no iban a pasar desapercibidos los vínculos de los dirigentes libertarios con el narco, y los trabajadores del sindicato La Bancaria se lo cobraron al contado.