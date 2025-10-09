El abogado de Espert debe ser uno de los peores de los que uno tenga memoria o al menos debería aprender a expresarse ante los medios si es que dijo algo que no quería decir.

Y es que el doctor Alejandro Freeland intentó desacreditar la denuncia de Juan Grabois asegurando que es una causa vieja, que data de 2021 y lo que hizo el candidato de Fuerza Patria fue agarrar una denuncia vieja y "agregarle un dato".

Para el letrado la prueba fundamental que confirma que Espert cobró dinero del narcotráfico es solo "un dato más".

Tal vez habría que explicarle al doctor que esa prueba no sólo aceleró la causa sino que también generó la renuncia de Espert a su candidatura, a la comisión de Presupuesto y Hacienda y hasta lo hizo pedir licencia por lo que resta de su mandato.

Además Espert tendrá que enfrentar a la Justicia y es "dato más" que aportó a la causa Grabois el la punta del ovillo de las vinculaciones no solo de Espert sino de muchos pelíticos más con el narcotráfico.

Otro dato, al menos curioso, es que este Freeland es también abogado de la droguería Suizo Argentina, apuntada por las coimas de Karina y el famoso 3%. Todo tiene que ver con todo.