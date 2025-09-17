El veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario fue rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados, y en el marco de una masiva manifestación de la comunidad educativa.

Durante la sesión, así como hubo discursos violentos por parte de los libertarios, también se vivió un divertido momento protagonizado por el peronista Aldo Leiva.

Al momento de votar, Leiva se colocó una peluca antes de expresar su rechazo al veto de Javier Milei a la emergencia pediátrica por el Garrahan.

"Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina, mi voto es positivo", llegó a decir mientras Martín Menem le cortaba el micrófono, y otros legisladores se reían por su intervención.