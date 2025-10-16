Pedro Rosemblat se permitió bromear en su programa de streaming, recomendándole a los que quieran votar a Diego Santilli qué era lo que tenían que hacer si no lo encontraban en la boleta.

Pero el periodista libertario Tomás Díaz Cueto, no tuvo mejor reacción que insultarlo. Tal vez no entendió que se trataba de un chiste. O tal vez duda de la capacidad intelectual del votante promedio de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que ante el ataque a Pedro, las redes reaccionaron diciéndole un par de cosas.