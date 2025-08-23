El escándalo de los audios de Spagnuolo involucrando a Karina Milei y Lule Menem en un entramado de coimas y corrupción fue uno más de los casos de corrupción que salieron a la luz en poco menos de dos años de gobierno.

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto, que fue uno de los primeros comunicadores en abrazarse a “las ideas de la libertad” desde la fundación misma del partido pero que ya se había despegado de la figura de Karina Milei, contó uno a uno esos casos y explicó que muchos le tienen miedo a la hermana presidencial.

Pero como si esto fuera poco, El Presto también explicó qué era en realidad “la batalla cultural” que está bien lejos de los que están haciendo los libertarios y, para el comunicador, en esto también metió la mano Karina.