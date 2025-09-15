Donde más votan a Milei
El periodista de Bahía Blanca, Germán Sasso: "Fuimos el hazmerreír, todos diciendo 'ustedes son los más boludos del mundo'"
En el programa radial bahiense, La Brújula, Sasso planteó la inentendible paradoja de que en la ciudad del sur bonaerense voten a los libertarios que justamente le recortan partidas para la reconstrucción.
"La misma semana que La Libertad Avanza festejaba un triunfo en Bahía, Javier Milei nos "premió" sacándonos los 100 mil millones que ya nos había asignado post inundación", disparó Germán Sasso, hablándole de frente a su audiencia.
Como si esa fuerza de la derecha de Bahía Blanca -lugar donde la incidencia de los militares es superior a la de cualquier otra ciudad del país- no pudiera ser galvanizada con nada, que ni siquiera la falta de empatía, solidaridad y bajísima disposición para la ayuda financiera de Milei pudieran modificarla.
Solo así se explica por qué después de haber sufrido una inundación histórica y ser ninguneados por el presidente volvieron a votar por su partido, y nada indica que se modifique en octubre.