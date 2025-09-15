"La misma semana que La Libertad Avanza festejaba un triunfo en Bahía, Javier Milei nos "premió" sacándonos los 100 mil millones que ya nos había asignado post inundación", disparó Germán Sasso, hablándole de frente a su audiencia.

Como si esa fuerza de la derecha de Bahía Blanca -lugar donde la incidencia de los militares es superior a la de cualquier otra ciudad del país- no pudiera ser galvanizada con nada, que ni siquiera la falta de empatía, solidaridad y bajísima disposición para la ayuda financiera de Milei pudieran modificarla.

Solo así se explica por qué después de haber sufrido una inundación histórica y ser ninguneados por el presidente volvieron a votar por su partido, y nada indica que se modifique en octubre.