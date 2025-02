Nadie le pide tanto, o tal vez sí. Lo cierto es que Esteban Trebucq parece dispuesto a dinamitar su credibilidad al asegurar que no se pudo hacer la conexión entre el tuit de Javier Milei y “la manga de impresentables que rodeaban al Presidente”.

Lo que no deja en claro si los impresentables son los del entorno de Milei o lo supuestos empresarios del mundo cripto que se reunieron con él. Incluso habla del chat de “un lumpen" que nadie entiende, tal vez sin notar que el lumpen en cuestión se reunió varias veces con el Presidente en Casa Rosada.

Incluso el empleado del Gobierno asegura sin ponerse colorado que no hay acciones que haya pedido la Justicia, haciéndose el distraído de que la jueza Servini recién acaba de designar al fiscal Taiano para que se haga cargo de la investigación por lo que aún no tuvo tiempo de generar las acciones que Trebucq dice que no existen.

Lástima que el Gobierno se acobardó y mandó a votar en contra de la creación de una comisión investigadora, obviamente por miedo a que se confirme el grado de involucramiento del Presidente en la estafa.