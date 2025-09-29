Como el día de la primavera, los libertarios convocaron una marcha de apoyo a Javier Milei frente a la Casa Rosada. Y como aquella vez, volvió a ser un fracaso. 

Sin embargo, este hombre venezolano se hizo viral por tomar el micrófono y pedir que "entrar a patadas en los centros de votación" el próximo 26 de octubre. 

Y las redes se burlan fuerte:

X de Santiago
X de M.E
X de key
X de R☀️xana Lerner✌
X de HAGOV NECOCHENSE_Marilú
X de Nekrodamus
X de Tendencias de Argentina en X (parodia)
X de Pablo Crochi (El Caminante)
X de Die Fledermaus 🦇
X de Silvio