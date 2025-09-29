No puede ser cierto
El pedido insólito para las próximas elecciones del venezolano que se hizo referente en la pobre marcha de apoyo a Milei
El domingo hubo una marcha de apoyo a Javier Milei y casi ningún medio lo destacó porque la convocatoria fue un fracaso. Este venezolano, tomó el micrófono e hizo un insólito pedido para las elecciones del próximo 26 de octubre. Y claro, se hizo meme.
Como el día de la primavera, los libertarios convocaron una marcha de apoyo a Javier Milei frente a la Casa Rosada. Y como aquella vez, volvió a ser un fracaso.
Sin embargo, este hombre venezolano se hizo viral por tomar el micrófono y pedir que "entrar a patadas en los centros de votación" el próximo 26 de octubre.
Y las redes se burlan fuerte: