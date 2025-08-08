Sin ponerse colorado, Luis Majul hizo un llamado a no votar a dos candidatos de la oposición, como si fuera un funcionario más de La Libertad Avanza.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires parecen ser decisivas para los libertarios que no parecen haber aprendido de lo que le ocurrió a Mauricio Macri en 2017, cuando ganó con holgura las legislativas y dos años más tarde perdió sin atenuantes.

Pero Majul parece haber abandonado su intención de ser reconocido como un periodista objetivo y hace campaña sin preocuparse por el qué dirán.