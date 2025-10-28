Si no hay pan que haya circo. Esa parece ser la oferta constante del gobierno libertario, ahora envalentonado por la victoria electoral en las elecciones de medio término.

Es el caso del ex PRO, Diego Santilli, primer candidato a diputado por LLA, quien quiso cumplir la promesa que hizo en el programa de el Gordo Dan, donde había asegurado que si ganaba se pelaba.

Claro que en ese momento jamás se imaginó obtener una victoria en la provincia de Buenos Aires, y ahora tuvo que cumplir su promesa. Pero no lo hizo del todo.

Cuando llegó el momento de la máquina el candidato de Milei simplemente se rapó y lejos quedó de parecerse a quien reemplazó en la lista, por su tremendo escándalo de financiación a manos de un narcotraficante.

Claro que las redes estallaron con todo tipo de reacciones y comentarios.