El diputado electo de la Libertad Avanza en las últimas elecciones, Jairo Guzmán, la pasó bastante mal en su entrevista con el periodista Ari Lijalad, cuando fue preso de sus propias palabras.

El legislador quiso defender a la reforma laboral que está impulsando el gobierno de Milei pero se quedó sin argumentos y se comió un paseo monumental.

Básicamente, el ex empresario que reconoció venir del rubro privado, pedía a gritos que los despidos sean "más dinámicos" pero cuando se lo apuró un poquito reveló: "Cuando tenés que despedir esa persona se puede convertir en un costo".

Pero cuando el diputado mencionó el convenio de la UOCRA, Lijalad lo dejó en ridículo haciéndole saber que estaba hablando de cosas que claramente no sabía.

Acto seguido, el propio legislador electo reconoció que tuvo que salir del sector privado para ejercer su función pública y literalmente echó a todos sus trabajadores a quienes dejó en la calle.

Muchos libertarios han puesto sus malos ejemplos para intentar explicar esta ley inexplicable, como por ejemplo también lo hizo Mariana Brey con la "señora que trabaja en casa".