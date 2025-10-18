Alejandro Fargosi, además de haber sido consejero de la magistratura, encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires por lo que a partir de diciembre será diputado nacional.

El hombre, que se vende como un "experto en comunicación" fue otro de los libertarios que decidió darle difusión a una tapa falsa de Clarín para tratar de ensuciar al peronismo. La misma fake news que difundió el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei.

Diego Iglesias invitó a Fargosi a su programa y le preguntó por ese posteo. El candidato aseguró que él no difundía fake news sino que había sido un error. Cuando el periodista le señaló que no había dado de baja el posteo lo mejor que pudo contestar el candidato fue: "si querés que lo borre, lo borro".