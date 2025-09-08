Viviana Isasi es una encuestadora de baja calificación y poco reconocimiento entre sus colegas, que se pasea por los canales hegemónicos revoleando números disparatados.

Así y todo, fue entrevistada por Luis Majul días antes de las elecciones bonaerenses para que presentara resultados optimistas para La Libertad Avanza.

Suelta de cuerpo pronosticó que el oficialismo iba a arrasar en la provincia de Buenos Aires, sacándole diez puntos de ventaja al peronismo.

Para terminar de arruinarla, firmó sus palabras diciéndole a Majul, “esto es Isasi-Burman, calidad”.

La encuesta de Isasi-Burman

La cara de piedra de Isasi para mentir descaradamente en LN+ para operar para el gobierno.