Esto es calidad
El papelón de la encuestadora Viviana Isasi que había pronosticado que La Libertad Avanza iba a "arrasar en la Provincia"
Tras el resultado de las elecciones bonaerenses, se viralizó un momento televisivo en el que Luis Majul entrevistó a la encuestadora preferida del oficialismo, quien dio números disparatados.
Viviana Isasi es una encuestadora de baja calificación y poco reconocimiento entre sus colegas, que se pasea por los canales hegemónicos revoleando números disparatados.
Así y todo, fue entrevistada por Luis Majul días antes de las elecciones bonaerenses para que presentara resultados optimistas para La Libertad Avanza.
Suelta de cuerpo pronosticó que el oficialismo iba a arrasar en la provincia de Buenos Aires, sacándole diez puntos de ventaja al peronismo.
Para terminar de arruinarla, firmó sus palabras diciéndole a Majul, “esto es Isasi-Burman, calidad”.
La encuesta de Isasi-Burman
La cara de piedra de Isasi para mentir descaradamente en LN+ para operar para el gobierno.