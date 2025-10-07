El increíble acto de Javier Milei en el Movistar Arena generó miles de repercusiones en redes. Pero además, descolocó a los periodistas estrella de los medios afines al Gobierno.

Por caso, Luis Majul y el Pelado Trebucq no pudieron ocultar su sorpresa ante las imágenes dantescas que veían. Y en la pantalla de La Nación+ destrozaron al presidente por el papelón.

En tanto, en TN Jonatan Viale intentó hacer más llevadero el programa: "Bueno, se está relajando un poco". Allí uno de los panelistas -¿es Gonzalo Aziz?- lo cruzó fuerte.

"No Joni, en 2023 cuando hacía esto lo del país no era culpa suya, ahora sí. Fue desesperado a pedir ayuda de Estados Unidos porque se está yendo todo al carajo el dólar, la economía y las tasas", dijo. Y explotó: "Esto no es un país que está de fiesta, amigos".

Allí Guadalupe Vázquez le preguntó ¿y qué hubieras hecho? "¡Empatizar Guada, hay gente que la pasa mal!", retrucó el panelista.

El tenso momento, completo