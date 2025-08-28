"Negros de mierda"
El panel de Duro se indignó por los gritos discriminatorios de los dirigentes libertarios a los vecinos de Lomas
Una señora que estaba en el acto libertario de Lomas de Zamora contó que los mismos dirigentes libertarios eran los que les gritaban insultos a los vecinos descontentos.
Claramente se trató de una provocación. Los libertarios parecen haber ido a buscar que se generaran incidentes y ni siquiera se preocuparon de cuidar al presidente que, según el experto en seguridad que llevaron a TN “estaba regalado”.
Pero además una testigo del hecho declaró en el programa de Ale Bercovich que desde arriba de la camioneta les gritaban “negros de mierda” a los vecinos que se acercaban y que claramente no estaban de acuerdo con el espectáculo.
Lo que se vio ayer, mas allá de la obvia condena al hecho de haberle tirado piedras a la caravana proselitista, no fue otra cosa que un acto de racismo, clasismo y discriminación.