Manuel Adorni, el candidato libertario para la Ciudad de Buenos Aires no parece tener muchas propuestas más allá de decir que va a aplicar la motosierra y tampoco parece querer enemistarse con el PRO ya que obviamente lo necesita.

Pero de ahí a basar todo un spot de campaña en una mentira flagrante hay una distancia importante.

En el spot Adorni apunta, claro, a su rival Leandro Santoro, por una declaración donde no hace más que decir que “algo había que hacer” con los presos que estaban hacinados durante la pandemia. Claramente no fue Santoro, ni Alberto Fernández, de hecho no fue ningún político el que tomó la decisión de darle la libertad a muchos de los que la tenían privada por haber cometido algún delito.

Claramente fue el Poder Judicial, el único habilitado para hacer estas cosas, el que decidió morigerar las penas de algunos presos para que tuvieran el beneficio de cumplir con una prisión domiciliaria a fin de tener menos contacto directo con personas en un contexto en el que nadie sabía qué era lo que iba a pasar.

Adorni sabe esto, o al menos debería saberlo ya que es una discusión cerrada hace tiempo. Pero evidentemente menosprecia la inteligencia de sus votantes al querer inocularles la idea de que fue el poder político, en este caso el kirchnerismo, el responsable de liberar presos. Patético. Y encima del spot participa el mismísimo Javier Milei.