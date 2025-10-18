Fuerza Patria le dio una vuelta de tuerca a esta campaña previa a las elecciones y decidió ponerle algo de creatividad a sus spots como en el primero de la saga se podía ver a un hombre que arreglaba con sus amigos para ir a jugar al fútbol y en su auto aparecía este extraño personaje que en realidad encarna a los trolls de las redes sociales.

Después vino una segunda pieza sobre una jubilada que intentaba tomarse un café y ahora esta sobre el amor.

Es cierto que del otro lado las consignas con tan ridículas y las declaraciones de sus candidatos tan patéticas que resulta bastante fácil reírse de ellos.

En esta ocasión en particular no solo se burlan del hombre que dice querer proteger a hijos que no tiene o que va a una plaza con 3 camperas. Impecable.