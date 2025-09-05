Un escándalo del Gobierno tapa a otro, y otro a otro. $Libra, recorte y represión a jubilados, y el último tras la corrupción descubierta en el área de Karina Milei con los fondos para discapacidad, dejaron atrás al de la falta de mantenimiento de los comedores populares.

Pasó el tiempo y el gobierno Nacional no proveyó de alimentos a los merenderos y comedores a los que la gente acude en medio de una crisis económica que se profundiza.

¿Con qué excusa lo hizo la ministra Sandra Pettovello? Con la de una famosa auditoría que el Gobierno nacional había hecho en la que supuestamente determinó que el 50% de esos comedores no existían.

Bueno, tras un pedido de información pública que hizo la diputada nacional Natalia Zaracho, desde el ministerio de Capital Humano reconocieron que la auditoría "resulta ser inexistente".

La información oficial

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), el supuesto relevamiento de "un total de 2.193 espacios" inexistentes sólo representa el 6% del total.

Otra construcción de relato más de este gobierno ¿y van?