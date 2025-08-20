La Cámara de Diputados, en una sesión caliente con discursos encendidos, rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, logrando los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original.

Antes del pronunciamiento legislativo, se vivió una emotiva jornada en la vigilia de Plaza de Mayo y frente al Congreso de la Nación, algo que se reflejó en la pantalla de TN.

El periodista Santiago Martella no pudo contener las lágrimas al escuchar los testimonios de las familias de personas con discapacidad que se manifestaban para reclamar la plena vigencia de la norma.

“Todo lo que ellos cuentan también me representa y me refleja”, expresó Martella, mientras relataba en primera persona la historia de su hijo.