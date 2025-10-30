Eduardo Feinmann se fue otra vez al pasto. El conductor es tendencia por un comentario muy desubicado respecto al cuerpo de Mayra Mendoza, por el que lo critican miles de personas en las redes.

Feinmann se sumó a la operación de los trolls libertarios quienes salieron a criticar a la intendenta en las redes por supuestamente haberse hecho cirugías estéticas en el cuerpo con la plata de los argentinos.

El bajo nivel informativo y ético del conductor de América quedó al descubierto cuando aseguró que se trata de "obra pública" porque lo hace con la plata de los contribuyentes.

"Con los dineros públicos la señora se hizo algunas modificaciones en su cuerpo", expresó muy suelto de ropas Feinmann para instalar algo completamente incomprobable.

Ni siquiera su compañero Pablo Rossi se animó a seguirle el juego y tímidamente le dijo que era original en sus comentarios.