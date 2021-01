"El Museo del Holocausto lamenta y rechaza las comparación realizada por Juan José Sebreli. En su análisis político consideró que los porteños eran un chivo expiatorio, 'casi como los judíos en la alemania nazi'. Es un claro ejemplo de la banalización de la Shoá que ofende la memoria de las víctimas", reza el posteo en redes sociales de la casa difunde el genocidio del pueblo judío en nuestro país.

¿Qué barbaridad dijo esta vez el filósofo neoliberal? Este es pasaje de la nota de Clarín:

-En el libro dedican un capítulo a la historia de las principales pandemias y una recurrencia que aparece es que se señala a un chivo expiatorio para adjudicarle responsabilidad en la enfermedad. ¿Cómo analizan esa situación?

La reflexión de Sebreli: El chivo expiatorio actual con el kirchnerismo es la ciudad de Buenos Aires, los porteños. Son casi como judíos en la Alemania nazi. Yo tomo posición frente a esto: yo me considero porteño y no argentino. No puedo sentirme compatriota de un formoseño, por lo tanto estoy más cercano de un montevideano. Ni digamos del norte o el sur, para mí no existen.

