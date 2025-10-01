Se lo dijo en la cara
El momento en que Vilma Ripoll enfrentó a Espert y le preguntó si elige "cárcel o bala"
En medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Machado, la diputada del Frente de Izquierda protagonizó un cruce directo con el candidato libertario en la reunión de la Comisión de Presupuesto.
José Luis Espert no tuvo un buen día, ya que luego de los polémicos dichos de Patricia Bullrich en su contra, apareció Clara Montero Barré, quien trabajó en la campaña del diputado en 2019, y confirmó la relación con el narcotraficante y Fred Machado.
En medio del escándalo, la diputada del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll, protagonizó un cruce directo con Espert, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Ripoll, al hacer uso de la palabra, cuestionó a Espert con la frase: "¿Cárcel o bala? ¿Usted cuál elige?".
"Después de habernos dicho ‘zurditos van a correr’, usted corrió en moto.
Después de habernos dicho ‘cárcel o bala', le pregunto: ¿cuál elige? ¿Cárcel o bala?", lanzó.