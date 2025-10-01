José Luis Espert no tuvo un buen día, ya que luego de los polémicos dichos de Patricia Bullrich en su contra, apareció Clara Montero Barré, quien trabajó en la campaña del diputado en 2019, y confirmó la relación con el narcotraficante y Fred Machado.

En medio del escándalo, la diputada del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll, protagonizó un cruce directo con Espert, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Ripoll, al hacer uso de la palabra, cuestionó a Espert con la frase: "¿Cárcel o bala? ¿Usted cuál elige?".

"Después de habernos dicho ‘zurditos van a correr’, usted corrió en moto.

Después de habernos dicho ‘cárcel o bala', le pregunto: ¿cuál elige? ¿Cárcel o bala?", lanzó.