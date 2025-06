El gobierno no solo falló en su intento represivo para evitar el acto de apoyo a Cristina Kirchner, sino que tuvo que soportar que la expresidenta le hablará a la militancia que se convocó en Plaza de Mayo.

En un audio transmitido a la militancia en Plaza de Mayo, la expresidenta afirmó estar "firme y tranquila".

Además, le agradeció el respaldo del pueblo y aseguró: "Me gustó escucharlos cantar 'vamos a volver'". En ese momento, la Plaza reaccionó con euforia al escuchar esa frase.

Y agregó: "No sé lo que me deparará el futuro. Vamos a volver con más unidad, con más sabiduría y más fuerza. Y desde donde me toque que estar, desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria".