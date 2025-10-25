"Hice diecisiete películas" dijo al pasar Diego Recalde, un oscuro director de cine que nunca logró una que sea recordada.

Pero la gran mayoría de ellas se hizo con ayuda del INCAA, el mismo que ahora él no solo quiere desfinanciar sino quitarle su razón de ser.

A propósito del lanzamiento de un nuevo largometraje -ahora subsidiado con recursos libertarios privados en respuesta a su militancia- en vez de hablar de su trabajo aprovechó para bajar línea.