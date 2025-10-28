"Do nothing, win" era el lema que se había instalado en ‘Hay algo ahí’ el programa de Blender, y finalmente resultó todo lo contrario.

Ahora, en la derrota, comenzó la cacería de brujas y la búsqueda de cortar las cabezas de los mariscales de la caída está a la orden del día.

En el programa de Rebord y Ruffo le llegó la hora a Jorge Taiana, el candidato del peronismo que apostó al perfil bajo.

"No fue a verlos ni a ustedes" disparó un seguidor de HAA con mucho de cinismo y verdad en su apreciación.