El amor y admiración de parte del pueblo argentino por Cristina Kirchner sigue demostrándose, como el pasado 17 de octubre con la marcha de la militancia a la casa del barrio de Constitución donde cumple su proscripción.

El protagonista de esta nueva demostración es un hombre empleado mendocino, que la senadora Anabel Fernández Sagasti conoció de recorrida por su ciudad en plena campaña para las elecciones del próximo domingo.

Al cruzarse con Fernández Sagasti, José -así se llama- le contó cuánto le cambiaron la vida los gobiernos de Néstor y CFK: "Vengo de una familia muy pobre. Ellos me hicieron conocer y vivir como clase media. Me compré una casa y me fui de vacaciones".

El audio de Cristina

"Hola José, Anable me acaba de enviar el video, me encantó. Me emocionan estas cosas. Ese fue el objetivo que tuvimos toda la vida con Néstor, la movilidad social. Que la gente no estuviera condenada por nacimiento a ser pobre toda su vida, sino que pudiera progresar con laburo como hiciste vos. Qué suerte que tenés tu casa y tu auto. Gracias, beso".

Al escucharlo, José reaccionó así: "Una emoción tremenda, eso habla de la clase de persona que es". Y remató: "Dios y el tiempo ponen todas las cosas en su lugar".