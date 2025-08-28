El mensaje de Cristina en el acto de Kicillof al gobierno de Milei: ''Es una catástrofe social''

Axel Kicillof se presentó en un acto en Pilar ante trabajadores y trabajadoras de la salud agrupados en listas electorales de Fuerza Patria. Allí, reprodujo un mensaje grabado de Cristina Kirchner.

En su discurso, seguido atentamente por la multitud que copó el gimnasio de la UOM en la localidad de Manuel Alberti para participar del encuentro “La Fuerza de la Salud”, CFK habló de "la catástrofe social" que genera el gobierno de Javier Milei atacando “instituciones históricas” como el hospital Garrahan, quitándole medicamentos a los jubilados; además de referirse al escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El mensaje completo de CFK

La expresidenta exigió “ser capaces de retomar la senda de quienes construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos dignidad nacional”.

“La culpa siempre es de los kukas, claro”, ironizó Cristina al referirse a los intentos del oficialismo por responsabilizar a su espacio por el escándalo de los audios por corrupción de Diego Spagnuolo.

En su alocución, CFK numeró la quita de medicamentos gratuitos del PAMI, la interrupción de la entrega de psicofármacos y vacunas, y el colapso de la atención en hospitales públicos.

La palabra de Axel

“Por primera vez tenemos un Presidente que propone destruir al Estado desde su raíz: esa idea no va a entrar en la provincia de Buenos Aires, donde en la gran mayoría de los municipios es el único prestador de salud”, afirmó el gobernador.

Axel Kicillof concluyó con una sentencia rotunda: “Hoy muchos se dan cuenta de que el Estado no es el enemigo, porque sin él terminaríamos en una sociedad más excluyente, en donde se facilita el camino a los que vienen a hacer negocios: nunca más claro que no vinieron a traer bienestar, sino a garantizar negocios”.

Y agregó: “La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud. A Milei el pueblo ya lo descubrió: es un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de la Argentina”.