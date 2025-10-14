Baby Etchecopar volvió a arremeter duro contra el Presidente de la Nación en su editorial de América donde literalmente lo destrozó.

Sin ir más lejos, el título de su editorial fue el de "Culturalmente Destruidos", con las imágenes de la campaña de Milei junto a Karina y Virginia Gallardo de fondo.

Respecto a esta candidata y su aparición pública con el presidente, el periodista opinó: "Milei no se hace una campaña política con culos y tetas de vedetonga, se hace una campaña política con propuestas".

A Baby la pareció "una payasada" que también expone "una falta de cultura" y sentenció: "La cultura es aburrida, no mide pero te salva".

La candidata libertaria igualmente no para de cometer errores y darle la razón a Baby. Ahora fue a La Nación donde volvió a prender fuego al gobierno frente al mismísimo Trebucq, que quedó atónito por su respuesta.