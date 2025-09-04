Cada vez que el presidente Javier Milei hace algo hay mucha gente esperando la reacción de Cristina Kirchner. Esta vez la reacción fue diferente.

Y es que Cristina decidió grabar un mensaje de audio para llamar a la gente a votar a Fuerza Patria, pero antes dio su opinión sobre las palabras del mandatario en el acto al que no asistieron ni 2000 personas.

Es por eso que la exmandataria se refirió al acto de cierre de “un presidente desaforado” que pedía que “sacaran del cajón” a Néstor en un show de muy mal gusto y propio de “gente cobarde y de muy baja estofa”.

Pero Cristina también se refirió a la “cara de piedra” de Milei al asegurar que las denuncias de corrupción son “operetas” contra su hermana, cuando el que denunció las coimas fue un hombre con el que Milei escuchaba ópera con Milei en Olivos.

Para cerrar Cristina aseguró que se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo cuando se refirió a las declaraciones del Presidente cuando aseguró que lo querían matar.