Roberto García Moritán quiere seguir trabajando en política después de una fallida experiencia con María Eugenia Vidal y se presenta como precandidato a legislador porteño junto al ajustador Ricardo López Murphy.

El marido de Pampita no dejó muy claro si le gusta o no que lo conozcan por su relación con la modelo ya que dijo que no lo ofende pero dependiendo de quién venga. Lo cierto es que al menos por el momento es la única manera de identificarlo ya que nadie retiene su nombre.

El hombre, que es economista, había augurado un dólar a $400 para después de las elecciones pero ahora tuvo que reconocer que exageró.