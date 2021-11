"La historia lo ubica en un episodio muy puntual con alguien muy conocido para la provincia de La Pampa, que es Favaloro, que terminó...", arrancó el periodista de 'El diario' que lo entrevistaba durante una conferencia de prensa en esa provincia.

"No, no... Disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso y no estoy para esa pregunta", dijo Rodríguez Larreta tajante.

"No tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso es todo lo que tengo para decir”, reiteró ante la repregunta.

Como se sabe, el jefe de Gobierno fue interventor del PAMI puesto allí por el gobierno de Fernando De La Rua. Cuando René Favaloro tomó la decisión de quitarse la vida, lo hizo junto a una carta en la que mencionaba supuestas coimas.

"El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros -creo desde el año '94 o '95- de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían", mencionaba el escrito del médico sobre la Fundación Favaloro.

Y continuaba: "Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema deberíamos tener cien camas más. No daríamos a basto para atender toda la demanda. La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir 'no hay camas disponibles'. Nuestro juramento médico lo impide", relató en aquella última carta.