Claramente la frase que utilizaban hasta hace poco los libertarios y que rezaba que: "Tomo marcha acorde al plan" o no estaría funcionando o el plan era muy malo.

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, aseguró que el dólar flotaba y tiró una chicana para los que decían que estaba barato instando a comprar, la divisa comenzó a subir y ya tuvieron que intervenir fuerte para que no se les dispare el precio.

El Jefe de Gabinete consideró que el normal trabajo del Congreso era cuasi golpista y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, tuvo un debut para el olvido cuando el Senado rechazó el veto a los ATN.

Es por eso que tal vez el Gobierno no haría mal en escuchar a una persona del pueblo, como puede ser 'El Mago sin Dientes' que se apersonó en la Quinta de Olivos después de ver ingresar a personajes como el inefable Diego Recalde, el youtuber Mariano Pérez o la candidata y vedette Virginia Gallardo. Pero una vez más el Gobierno prefiere hacer oídos sordos. Lo que no hace más que demostrar que no están pasando por su mejor momento.