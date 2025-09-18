El Mago sin Dientes quiso hablar con Milei y no lo dejaron entrar pero, a juzgar por los resultados, deberían escucharlo
Mientras algunos ministros consideran que la decisión del Congreso es una especie de golpe blando, el 'Mago sin Dientes' se siente un representante del pueblo y reclama ser escuchado.
Claramente la frase que utilizaban hasta hace poco los libertarios y que rezaba que: "Tomo marcha acorde al plan" o no estaría funcionando o el plan era muy malo.
El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, aseguró que el dólar flotaba y tiró una chicana para los que decían que estaba barato instando a comprar, la divisa comenzó a subir y ya tuvieron que intervenir fuerte para que no se les dispare el precio.
El Jefe de Gabinete consideró que el normal trabajo del Congreso era cuasi golpista y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, tuvo un debut para el olvido cuando el Senado rechazó el veto a los ATN.
Es por eso que tal vez el Gobierno no haría mal en escuchar a una persona del pueblo, como puede ser 'El Mago sin Dientes' que se apersonó en la Quinta de Olivos después de ver ingresar a personajes como el inefable Diego Recalde, el youtuber Mariano Pérez o la candidata y vedette Virginia Gallardo. Pero una vez más el Gobierno prefiere hacer oídos sordos. Lo que no hace más que demostrar que no están pasando por su mejor momento.