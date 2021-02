Alfredo Cornejo salió ahora a cruzar a la vacuna de Sinopharm pero no hizo más que demostrar que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando.

El titular de la UCR aseguró que el gobierno salió a hacer lo mismo que hizo con la Sputnik V pero ni siquiera sabe que la V que tiene el nombre es de vacuna y no un 5 en números romanos.

Aseguró que no tiene aprobada la fase 3 de la que participaron 3 mil argentinos, es decir que no es que no este realizada la fase 3 sino que aún no han sido publicados los resultados. Cuando salgan obviamente saldrán a decir que con la publicación no alcanza.

Lo único que queda en claro es que las vacunas y la salud de la población no les importa.