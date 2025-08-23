Gobierno en crisis
El libertario Recalde dio pena en LN+ y Jorge Rial no lo perdonó: "Mandaron al más idiota a explicar las coimas"
Con la intención de defender al gobierno de Milei, en medio del escándalo por filtración de audios, el militante Diego Recalde tuvo una patética intervención en LN+. "Mandaron al más idiota a explicar las coimas del gobierno", señaló Jorge Rial.
El caso de corrupción que sacude al gobierno cuenta con varios voceros del gobierno en la pantalla de LN+, y por eso uno de ellos, Luis Majul, se había negado a poner los audios al aire.
Mientras crecen las sospechas contra Karina Milei y el subsecretario Eduardo "Lule" Menem por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, el militante Diego Recalde intentó esbozar una defensa sobre el gobierno en LN+.
Frente a los argumentos endebles de Recalde, Jorge Rial calificó de "eunuco" al militante libertario. "Mandaron al más idiota a explicar las coimas del gobierno", remarcó el conductor de Argenzuela.