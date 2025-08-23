El caso de corrupción que sacude al gobierno cuenta con varios voceros del gobierno en la pantalla de LN+, y por eso uno de ellos, Luis Majul, se había negado a poner los audios al aire.

Mientras crecen las sospechas contra Karina Milei y el subsecretario Eduardo "Lule" Menem por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, el militante Diego Recalde intentó esbozar una defensa sobre el gobierno en LN+.

Frente a los argumentos endebles de Recalde, Jorge Rial calificó de "eunuco" al militante libertario. "Mandaron al más idiota a explicar las coimas del gobierno", remarcó el conductor de Argenzuela.