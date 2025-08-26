El polémico lapsus de Javier Milei en el acto efectuado en Junín, cuando afirmó que “les estamos afanando los choreos”, generó una dura reacción del influencer libertario Emmanuel Danann.

Hoy alejado de La Libertad Avanza, y luego de haber cuestionado con dureza a Karina Milei, Dannan cuestionó directamente a los colaboradores más cercanos al Presidente.

“¿A ninguno de los parásitos rentados a cambio de un aplauso se le ocurre cuidar un poquito al Presidente?”, lanzó sin filtros, y de esa forma responsabilizó al entorno de Milei por no contener ni orientar al mandatario