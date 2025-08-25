El gobierno libertario no puede ocultar la fuerte crisis política que atraviesa tras la difusión de denuncias por presuntas coimas vinculadas a la gestión en discapacidad, que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.

En este marco, el diputado Carlos D’Alessandro, quien recientemente se separó de La Libertad Avanza para formar el bloque “Coherencia”, lanzó fuertes declaraciones en la pantalla de LN+.

"En el Gobierno nacional no se mueve un cargo si no pasa por Lule Menem”, afirmó, señalando directamente la influencia del subsecretario de Gestión Institucional, uno de los apuntados por las coimas.

Además, en la charla con la conductora María Laura Santillán, cuestionó la conducción del oficialismo: “Hace rato que LLA dejó de luchar contra la corrupción”.