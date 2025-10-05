La tormenta política y judicial que saude al gobierno, y aunque Javier Milei intente mostrarse ajeno al problema del caso Espert, el escándalo crece y genera cada vez más rechazo.

Eugenio Casielles, legislador porteño y ahora exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), expresó su descontento y arremetió contra José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

"Tiene que dar explicaciones y solo tiene contradicciones", dijo sobre los aportes de Federico Fred Machado y los 200.000 dólares.

"Yo desprecio a Espert", remarcó.