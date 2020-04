"Prefiero cenar una fuente de coronavirus antes que pedir autorización para salir de mi casa a un gobierno corrupto, protofascista y gerontofóbico", tuiteó Beatriz Sarlo.

La intelectual no dudó a la hora de cuestionar la medida que dispuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La norma obliga a los mayores de setenta años a pedir autorización para salir a la calle.

El dirigente de Cambiemos fue muy cuestionado porque la norma tiene un tinte discriminativo.

No es la primera vez que Sarlo cuestiona la medida. Días atrás, consultada por Infobae, analizó que se trata de un "estado de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo”.

“Por supuesto que yo no voy a esperar que las autoridades de ciudad de Buenos Aires sigan el principio de (Ángela) Merkel para Alemania, que es lo que no había que hacer: la discriminación por edad. Me pareció insultante, el carácter discriminativo es complicado para los que trabajamos”, indicó Sarlo. “Para su imaginación -en alusión a Larreta-, las personas mayores de 75 somos rentistas o jubilados. No hay trabajadores”.