Tal y como nos vendía Javier Milei en campaña, finalmente cumplió y logramos llegar al mundo. Aunque en esta ocasión se nos rían en la cara.

Uno de los informativos más vistos de España realizó un informe sobre la vergonzosa presentación del libro del presidente argentino, en la que brindo un show patético como si se tratara de un autocumpleaños.

"No tiene desperdicio", afirma la presentadora casi sin poder creer lo que estaba informando y aseguró: "La excusa era la presentación de su libro ‘La construcción del Milagro’ y ¡vaya qué milagro!".

"Un acto que empezó con videos de explosiones atómicas y demoliciones de edificios. Un presidente versionando temas de rock sin pudor ni complejos", expresó la periodista española.

Las críticas al mandatario argentino se suceden en todos lados por la vergüenza ajena que generó tras su presentación. Tal es así que incluso los periodistas más oficialistas salieron a matarlo.