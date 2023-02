El informe de la AGN no sólo confirma que Mauricio Macri fue el mayor tomador de deuda en dólares de la historia argentina sino que además descubre que parte de esa deuda se tomó de manera ilegal.

"El 20% de la emisión de deuda directa en 2018 fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia", algo que no está permitido, señaló la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación.

El director del CEPA, Hernán Lechter, intentó infructuosamente explicarle a Esteban Trebucq los detalles del informe que deja muy mal parado a todo el macrismo pero el Pelado no supo, no quiso o no pudo entender ni una palabra.