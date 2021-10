El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava rechazó "in límine" la recusación planteada por Pablo Lanusse, abogado del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se lo investiga por maniobras de espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan.

"No me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal", aseguró el magistrado en el escrito, y agregó que los argumentos invocados por el ex presidente "son manifiestamente improcedentes".

"No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna", consideró el juez al exponer las razones de su rechazo a la recusación planteada.

Dejó sentado que "el análisis y evaluación que efectuamos los jueces en los casos en los que nos toca intervenir son el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba, sobre cuya base se adoptan las decisiones que corresponden".