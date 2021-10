El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, consideró que el juez Bava estuvo bien al citar a Mauricio Macri para el 20 de octubre a las 10 de la mañana aunque puso en duda que el exPresidente se presente ya que eso ya parece un modus operandi, refiriéndose sin nombrarlo a Pepín Rodríguez Simón.

Además enumeró las causas en las que está involucrado Mauricio Macri y que son aún peores que la causa del espionaje.

Pero más allá de si el ex mandatario se ajusta a derecho o vuelve a no presentarse poniéndose en riesgo de ser declarado en rebeldía, lo que Nissen no termina de entender es cómo se tardó tanto en notificar a Macri.

Y ahí contó que cuando tuvieron que notificar a Juliana Awada lo hicieron en seguida y ahí contó que la ex primera dama había sido sancionada ya que figura como directora falsa de una sociedad y fue sancionada por no dar la información sobre esa empresa.