El partido Principios y Valores, conducido por Guillermo Moreno, lo lleva a él como principal candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires.

Pero el video no sólo no propone nada sino que ni siquiera aparece el rostro del candidato, a no ser por el afiche que el protagonista del spot tiene en el pecho.

Se entiende que Moreno no debe tener mucho presupuesto para su campaña pero tal vez era mejor tenerlo a él mirando a cámara y explicándole a los bonaerenses por qué deberían votarlo.

Pero el partido decidió hacer todo lo contrario y puso a un hombre cantando y llamando a votarlo aunque ni siquiera deja en claro si va por la Provincia o por la Ciudad de Buenos Aires.